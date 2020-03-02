В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве

2 Март 2020 2020-03-02T09:51:51+03:00

Также он ограбил пенсионерку в Перми Фото: Василий Вахрин

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В полицию обратилась жительница Краснокамска. 54-летняя женщина сообщила, что ее сын убил ее сожителя. На место выехали сотрудники полиции.

Они выяснили, что мужчины вместе выпивали, и между ними возник конфликт. 35-летний сын женщины схватил нож и несколько раз ударил 40-летнего сожителя матери. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/763970" frameborder="0"></iframe> В Прикамье задержали убийцу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к грабежу у 82-летней пенсионерки. У женщины он вырвал сумку, когда она заходила в подъезд дома.

Мужчину через некоторое время задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU