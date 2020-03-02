В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве
В полицию обратилась жительница Краснокамска. 54-летняя женщина сообщила, что ее сын убил ее сожителя. На место выехали сотрудники полиции.
Они выяснили, что мужчины вместе выпивали, и между ними возник конфликт. 35-летний сын женщины схватил нож и несколько раз ударил 40-летнего сожителя матери. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.
В Прикамье задержали убийцу.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к грабежу у 82-летней пенсионерки. У женщины он вырвал сумку, когда она заходила в подъезд дома.
Мужчину через некоторое время задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU