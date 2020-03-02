2020-03-02T09:51:51+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали подозреваемого в убийстве

Мужчина находится под стражей [Видео]
Лилия Абибулаева
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Также он ограбил пенсионерку в ПермиТакже он ограбил пенсионерку в ПермиФото: Василий Вахрин
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В полицию обратилась жительница Краснокамска. 54-летняя женщина сообщила, что ее сын убил ее сожителя. На место выехали сотрудники полиции.

Они выяснили, что мужчины вместе выпивали, и между ними возник конфликт. 35-летний сын женщины схватил нож и несколько раз ударил 40-летнего сожителя матери. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления.

В Прикамье задержали убийцу.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен к грабежу у 82-летней пенсионерки. У женщины он вырвал сумку, когда она заходила в подъезд дома.

Мужчину через некоторое время задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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