2020-03-02T09:16:27+03:00
Общество

В Прикамье закрыли опасный спортивный центр

Прокуратура выявила множество нарушений
Лилия Абибулаева
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Спортзал закрыли на 30 сутокСпортзал закрыли на 30 сутокФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае приостановили работу спортивного центра. В нем занимались и взрослые, и дети. Прокуратура совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели проверку и выявили, что занятия в центре опысны для здоровья.

Среди нарушений было отсутствие необходимого количества туалетов и раздевалок, не было душевых и кабинета врача, краска на стенах начала отпадывать.

Ильинский суд признал руководителя физкультурно-спортивного центра «Лидер» виновным и постановил приостановить деятельность заведения на 30 суток.

Приставы опечатали двери спортзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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