В Прикамье закрыли опасный спортивный центр
Прокуратура выявила множество нарушений
Спортзал закрыли на 30 сутокФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае приостановили работу спортивного центра. В нем занимались и взрослые, и дети. Прокуратура совместно с Центром гигиены и эпидемиологии провели проверку и выявили, что занятия в центре опысны для здоровья.
Среди нарушений было отсутствие необходимого количества туалетов и раздевалок, не было душевых и кабинета врача, краска на стенах начала отпадывать.
Ильинский суд признал руководителя физкультурно-спортивного центра «Лидер» виновным и постановил приостановить деятельность заведения на 30 суток.
Приставы опечатали двери спортзала.
ИСТОЧНИК KP.RU