В суперфинал вышла "Молния"

2 Март 2020 2020-03-02T07:49:07+03:00

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В Перми состоялся финал регионального чемпионата Школьной баскетбольный лиги «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края. За право представлять свой регион в следующем этапе соревнований боролись четыре команды юношей и четыре команды девушек.

Среди девушек «золото» взяла команда «Молния» (Конзаводская СШ, п. Ферма), «серебро» завоевала команда СОШ №72 (г. Пермь) и «бронза» досталась команде «Импульс» (Шадейская СОШ, п. Шадейка). Лучшей среди девушек стала Ирина Доронина («Молния»).

Среди юношей на первую ступеньку пьедестала поднялась команда СОШ №9 (г. Пермь), второе место досталось команде «5x5» (СОШ №10, г. Чайковский) и почетное третье место – команда «Флекс» (ВСОШ №121, г. Верещагино). Лучшим игроком среди юношей признан Матвей Тепляшин (СОШ №9).

Почетными гостями мероприятия стали министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми Александр Молчанов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин, помощник тренера молодежной команды БК «ПАРМА» Артур Уразманов и игрок молодежной команды БК «ПАРМА» Егор Мельников.

Гости поздравили ребят и вручили командам, занявшим призовые места, медали и кубки, а командам-победительницам – путевки на финал чемпионата Приволжского федерального округа. Команда девушек «Молния» получила путёвку на суперфинал, который пройдет с 10 по 14 марта в Ульяновске. Команда СОШ №99 сыграет в суперфинале с 16 по 20 марта в Городецком районе Нижегородской области.

В сезоне 2019-2020 гг. в Чемпионате Школьной баскетбольной лиге «КЭС-Баскет» принимают участие более 18 тысяч школьных команд из 69 регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Генеральный спонсор проекта Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ – ПАО «Т Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU