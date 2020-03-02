В Перми хотят расширить до четырех полос улицу Плеханова
Также нужно вписать тротуары
Предварительные проекты, которые были представлены ранее, проходят процедуру оценки.Фото: архив "КП"
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В Перми планируют рассмотреть расширение дороги на улице Плеханова от улицы Грузинской до шоссе Космонавтов до четырех полос. Также издание «Business Class» сообщает о том, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть тротуары.
Добавить полос будет очень непросто, так как дома стоят очень плотно. На данный момент идут проектные изыскания, и уточняется прохождение коммуникации.
Предварительные проекты, которые были представлены ранее, проходят процедуру оценки.
ИСТОЧНИК KP.RU