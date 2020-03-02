В Перми хотят расширить до четырех полос улицу Плеханова

2 Март 2020 2020-03-02T06:47:33+03:00

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В Перми планируют рассмотреть расширение дороги на улице Плеханова от улицы Грузинской до шоссе Космонавтов до четырех полос. Также издание «Business Class» сообщает о том, что в проекте реконструкции необходимо предусмотреть тротуары.

Добавить полос будет очень непросто, так как дома стоят очень плотно. На данный момент идут проектные изыскания, и уточняется прохождение коммуникации.

Предварительные проекты, которые были представлены ранее, проходят процедуру оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU