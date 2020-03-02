2020-03-02T06:37:04+03:00
Общество

«Мело очень сильно». На Прикамье в выходные обрушились гром и молнии

Это очень редкое явление зимой [видео]
Лилия Абибулаева
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Грозы были слабые и долго не сохранятсяГрозы были слабые и долго не сохранятсяФото: Василий Вахрин
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Жители Березников в воскресенье, 1 марта, стали свидетелями необычного погодного явления. В социальных сетях они сообщили о громе и молниях, которые обрушились на город.

Гром и молнии в Пермском крае.

- Был гром, три раза точно. Мело очень сильно, - написали жители Березников в комментариях.

В пермском ГИС-центре при ПГНИУ отметили, что явление на сезона очень редкое, но вчера были очень подходящие условия.

- Сегодня наблюдается неустойчивость воздушной массы в тылу циклона. Таким образом, идет заток холодного воздуха, но в приземном слое достаточно высокая температура за счет дневного прогрева. У земли около 0 градусов, а на высоте 5 км ниже -30 градусов. При таком вертикальном градиенте температуры кучево-дождевые облака и иногда грозы могут формироваться даже зимой, - отметил специалист ГИС-центра Андрей Шихов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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