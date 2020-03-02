2020-03-02T06:24:53+03:00
Общество

В Перми открыли памятник солдатам, которые погибли, защищая страну

Он служит сохранению памяти о мужестве и силе духа земляков
Лилия Абибулаева
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Памятник выполнен из гранита и бронзы. Фото: Правительство Пермского краяПамятник выполнен из гранита и бронзы. Фото: Правительство Пермского края
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Мемориал «Солдат России», посвященный солдатам, погибшим, сражаясь за родину, открылся в Перми 1 марта. Памятник служит памяти о мужестве и силе солдат, которые защищали право на мир и свободу.

Памятник находится в сквере на пересечении улицы Швецова и Сибирская. Разработка проекта и выбор места заняли четыре года.

-Идея рождалась сложно: разные варианты предлагались и рассматривались в течение полугода. В итоге остановились на форме куба - в эзотерике он символизирует землю, истину. Мемориал изображает солдата, который стоит на защите страны, нравственных и моральных ценностей, - пояснил автор Иван Сторожев.

На торжественном открытии мемориала была заложена капсула с места боевых действия, где погибли солдаты шестой роты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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