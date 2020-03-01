Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли «Зеленую Гуру» из Польши

1 Март 2020 2020-03-01T18:48:15+03:00

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В воскресенье, 1 марта, баскетбольный клуб «Парма» одержал победу на «Зеленой Гурой». Матч состоялся на пермском паркете в УДС «Молот».

Игра закончилась со счетом 91:76 в пользу пермяков. Победа в этом матче была очень важна для баскетбольного клуба «Парма». Пермяки еще на шаг ближе к плей-офф Лиги ВТБ.

Матч был тяжелый. Победа осталась пермякам потом и кровью. Благодаря этой победе "Парма" укрепилась на 5 строчке турнирной таблицы.

— Очень приятно играть в «Молоте» при такой атмосфере. Рады, что наши болельщики с самого начала сезона верили в команду и дошли вместе с нами до этого момента. Спасибо пермским болельщикам, мы играем для них и при невероятной поддержке в «Молоте» делать это одно удовольствие. Я много где побывал и считаю, что здесь, в Перми, очень хорошая атмосфера. Свою команду тоже хочу поздравить с победой, выполнили план А, жалко, что не вышел план Б — выиграть больше 18 очков. Благодарен команде за то, что мы держались вместе, действовали по плану и одержали важную победу! - отметил главный тренер "Пармы" Казис Максвитис.

ИСТОЧНИК KP.RU