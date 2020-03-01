2020-03-01T17:37:35+03:00
Происшествия

«Водителю стало плохо». В Перми автобус протаранил бордюр

ЧП произошло на улице Шоссе Космонавтов
Лилия Абибулаева
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Водителя отправили в больницу. Фото: Мой город - ПермьВодителя отправили в больницу. Фото: Мой город - Пермь
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В воскресенье, 1 марта, в Перми произошло ЧП.

- Автобус вылетел без тормозов на шоссе космонавтов с Советской Армии, - написали сегодня в группе «Мой-город Пермь».

Авария произошла на перекрестке Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус не остановился на перекрестке, чтобы пропустить машины, а не останавливаясь вылетел на шоссе и наехал на бордюр.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель автобуса почувствовал себя плохо. На место ЧП вызвали врачей «Скорой помощи». Мужчину осмотрели и отправили в больницу.

Во время аварии никто не пострадал. Автобус был не на маршруте, поэтому пассажиров в нем не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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