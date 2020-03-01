«Водителю стало плохо». В Перми автобус протаранил бордюр
В воскресенье, 1 марта, в Перми произошло ЧП.
- Автобус вылетел без тормозов на шоссе космонавтов с Советской Армии, - написали сегодня в группе «Мой-город Пермь».
Авария произошла на перекрестке Советской Армии и шоссе Космонавтов. Автобус не остановился на перекрестке, чтобы пропустить машины, а не останавливаясь вылетел на шоссе и наехал на бордюр.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что водитель автобуса почувствовал себя плохо. На место ЧП вызвали врачей «Скорой помощи». Мужчину осмотрели и отправили в больницу.
Во время аварии никто не пострадал. Автобус был не на маршруте, поэтому пассажиров в нем не было.
ИСТОЧНИК KP.RU