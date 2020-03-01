2020-03-01T14:50:32+03:00
Происшествия

«Разваливалась на ходу». На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти

Деталь едва не прилетела в другую машину [Видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
От Газели отлетела деталь. Фото: ЧП БерезникиОт Газели отлетела деталь. Фото: ЧП Березники
Изменить размер текста:

В Пермском крае автомобилисты едва увернулись о летящей в них железной детали. Запчасть отвалилась на трассе в районе Полазны.

Впереди идущий автомобиль отваливался на ходу, однако, водитель Газели даже не почувствовал потерю.

На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти.

- Меня не задело, - написал в социальных сетях житель Пермского края. Мужчина успел увернуться.

Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии. За жизнь выжившей в ДТП годовалой девочки борются врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24