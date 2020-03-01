«Разваливалась на ходу». На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти
Деталь едва не прилетела в другую машину [Видео]
От Газели отлетела деталь. Фото: ЧП Березники
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В Пермском крае автомобилисты едва увернулись о летящей в них железной детали. Запчасть отвалилась на трассе в районе Полазны.
Впереди идущий автомобиль отваливался на ходу, однако, водитель Газели даже не почувствовал потерю.
На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти.
- Меня не задело, - написал в социальных сетях житель Пермского края. Мужчина успел увернуться.
Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии. За жизнь выжившей в ДТП годовалой девочки борются врачи
ИСТОЧНИК KP.RU