«Разваливалась на ходу». На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти

1 Март 2020 2020-03-01T14:50:32+03:00

Деталь едва не прилетела в другую машину [Видео]

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В Пермском крае автомобилисты едва увернулись о летящей в них железной детали. Запчасть отвалилась на трассе в районе Полазны.

Впереди идущий автомобиль отваливался на ходу, однако, водитель Газели даже не почувствовал потерю.

На трассе в Прикамье из Газели начали сыпаться запчасти.

- Меня не задело, - написал в социальных сетях житель Пермского края. Мужчина успел увернуться.

Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии. За жизнь выжившей в ДТП годовалой девочки борются врачи

ИСТОЧНИК KP.RU