2020-03-01T13:38:00+03:00
Общество

В Перми салют на 9 мая запустят с четырех площадок

3 точки будет в городе и одна в Пермском районе
Лилия Абибулаева
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Основным мероприятием праздника станет парад военной техникиОсновным мероприятием праздника станет парад военной техникиФото: архив "КП"
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В Перми во всю готовятся к 75-годовщине Победы. Традиционно в конце праздника небо над Пермью озарится огнями фейерверка. Издание «Business Class» сообщает, что запуск будут производить с 4 площадок.

Так, салюты устроят с точек на лыжной базе «Прикамье», в районе ТРК «СпешиLOVE», спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Еще одну площадку подготовят в поселке Новые Ляды.

Основным мероприятием праздника станет парад военной техники и прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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