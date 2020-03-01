В Перми салют на 9 мая запустят с четырех площадок

1 Март 2020 2020-03-01T13:38:00+03:00

3 точки будет в городе и одна в Пермском районе

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В Перми во всю готовятся к 75-годовщине Победы. Традиционно в конце праздника небо над Пермью озарится огнями фейерверка. Издание «Business Class» сообщает, что запуск будут производить с 4 площадок.

Так, салюты устроят с точек на лыжной базе «Прикамье», в районе ТРК «СпешиLOVE», спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник». Еще одну площадку подготовят в поселке Новые Ляды.

Основным мероприятием праздника станет парад военной техники и прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU