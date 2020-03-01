В центре Перми легковушка сбила ребенка
В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате аварии пострадал 9-летний мальчик.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что ДТП произошло вечером в субботу, 29 февраля, на улице Революции около гипермаркета «Семья».
Легковой автомобиль сбил 9-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы. Его осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в краевую детскую больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 36-летнюю женщину. Женщина шла по дороге в попутном направлении, не желая ее переходить, когда водитель «Лады» сбил ее
ИСТОЧНИК KP.RU