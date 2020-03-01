В центре Перми легковушка сбила ребенка

1 Март 2020 2020-03-01T10:57:18+03:00

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В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате аварии пострадал 9-летний мальчик.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что ДТП произошло вечером в субботу, 29 февраля, на улице Революции около гипермаркета «Семья».

Легковой автомобиль сбил 9-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы. Его осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в краевую детскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 36-летнюю женщину. Женщина шла по дороге в попутном направлении, не желая ее переходить, когда водитель «Лады» сбил ее

ИСТОЧНИК KP.RU