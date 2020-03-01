2020-03-01T10:57:18+03:00
Происшествия

В центре Перми легковушка сбила ребенка

Мальчика отправили в больницу
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мальчик получил различные травмыМальчик получил различные травмыФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Свердловском районе Перми произошло ДТП, в результате аварии пострадал 9-летний мальчик.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что ДТП произошло вечером в субботу, 29 февраля, на улице Революции около гипермаркета «Семья».

Легковой автомобиль сбил 9-летнего ребенка. Мальчик получил различные травмы. Его осмотрели врачи «скорой помощи» и отправили в краевую детскую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила 36-летнюю женщину. Женщина шла по дороге в попутном направлении, не желая ее переходить, когда водитель «Лады» сбил ее

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24