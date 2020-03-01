В Пермском крае женщина ударила сына ножом и ранила себя

1 Март 2020 2020-03-01T10:10:05+03:00

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В Соликамске 65-летнюю женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Она ударила ножом своего сына.

Сотрудники полиции выяснили, что сын и мать вместе отдыхали в собственном доме. Между родственниками возник конфликт, который женщина хотела разрешить с помощью ножа.

Подозреваемая схватила нож и ударила им своего 37-летнего сына. Потом женщина ударила ножом и себя. Обоих отправили в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU