В Пермском крае женщина ударила сына ножом и ранила себя
Обоих отправили в больницу
По факту возбуждено уголовное делоФото: Василий Вахрин
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В Соликамске 65-летнюю женщину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Она ударила ножом своего сына.
Сотрудники полиции выяснили, что сын и мать вместе отдыхали в собственном доме. Между родственниками возник конфликт, который женщина хотела разрешить с помощью ножа.
Подозреваемая схватила нож и ударила им своего 37-летнего сына. Потом женщина ударила ножом и себя. Обоих отправили в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU