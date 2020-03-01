«Несли на носилках». В Перми на школьников обрушился лед с крыши

1 Март 2020 2020-03-01T09:15:49+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на двух школьников упала глыба льда с крыши.

ЧП произошло около 21:00 на улице Нефтяников. Один 15-летний мальчик получил травмы. Его осмотрели медики и отправили в больницу им. Тверье.

На место выезжала полиция. Факт ЧП был зафиксирован. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что очевидцы рассказали о падении снега на людей в центре Перми. У бабушки давление 200, а девочка рыдала от боли в спине

ИСТОЧНИК KP.RU