2020-03-01T09:15:49+03:00
Происшествия

«Несли на носилках». В Перми на школьников обрушился лед с крыши

Одного отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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ЧП произошло около 21:00 на улице Нефтяников. Фото: Instagram @chp_59ЧП произошло около 21:00 на улице Нефтяников. Фото: Instagram @chp_59
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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что на двух школьников упала глыба льда с крыши.

ЧП произошло около 21:00 на улице Нефтяников. Один 15-летний мальчик получил травмы. Его осмотрели медики и отправили в больницу им. Тверье.

На место выезжала полиция. Факт ЧП был зафиксирован. Проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что очевидцы рассказали о падении снега на людей в центре Перми. У бабушки давление 200, а девочка рыдала от боли в спине

ИСТОЧНИК KP.RU

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