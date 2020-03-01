«Лежала на земле под белой тканью». В Перми легковушка сбила 36-летнюю женщину

1 Март 2020 2020-03-01T08:36:18+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло смертельное ДТП.

Фото: скриншот с видео Instagram @chp_5

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что отечественная легковушка сбила женщину. Авария произошла на улице Леонова около 1:00. По предварительной информации, женщина шла по дороге в попутном направлении, не желая ее переходить, когда водитель «Лады» сбил ее.

От полученный травм женщина скончалась на месте.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU