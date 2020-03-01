"Из носа хлестала кровь". В полиции прокомментировали избиение школьника в прикамской школе
Шокирующее видео появилось в социальных сетях 27 февраля. Учащегося школы в селе Висим в Добрянском районе избивали на камеру. Мальчик, скорчившись лежал на полу. У него из носа идет кровь.
Через какое-то время второкласснику удалось сбежать.
Опекун и сестра ребенка сообщили, что его давно травят в школе.
В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.
-Заявление было подано 28 февраля. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ЧП, - сообщили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU