"Из носа хлестала кровь". В полиции прокомментировали избиение школьника в прикамской школе

1 Март 2020 2020-03-01T08:22:12+03:00

Известно, что мальчика давно травят в школе Фото: архив "КП"

Видео, на котором мальчика пинают, появилось в соцсетях

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Шокирующее видео появилось в социальных сетях 27 февраля. Учащегося школы в селе Висим в Добрянском районе избивали на камеру. Мальчик, скорчившись лежал на полу. У него из носа идет кровь.

Через какое-то время второкласснику удалось сбежать.

Опекун и сестра ребенка сообщили, что его давно травят в школе.

В полиции сообщили, что по факту ЧП проводится проверка.

-Заявление было подано 28 февраля. На данный момент проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства ЧП, - сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU