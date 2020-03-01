Ночью в Перми насмерть сбили пешехода
Об этом сообщили пользователи социальных сетей
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Фото: скриншот с видео Instagram @chp_59
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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в социальных сетях.
Пользователи сообщили, что авария произошла на улице Геологов в Индустриальном районе Перми около 2:00 1 марта. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что на дороге лежит человек, накрытый простыне, а рядом стоят сотрудники ГИБДД.
Подробности аварии уточняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU