Ночью в Перми насмерть сбили пешехода

1 Март 2020 2020-03-01T07:17:30+03:00

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В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в социальных сетях.

Пользователи сообщили, что авария произошла на улице Геологов в Индустриальном районе Перми около 2:00 1 марта. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что на дороге лежит человек, накрытый простыне, а рядом стоят сотрудники ГИБДД.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU