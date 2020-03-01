2020-03-01T07:17:30+03:00
Происшествия

Ночью в Перми насмерть сбили пешехода

Об этом сообщили пользователи социальных сетей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
На месте ДТП работали сотрудники полиции. Фото: скриншот с видео Instagram @chp_59На месте ДТП работали сотрудники полиции. Фото: скриншот с видео Instagram @chp_59
Изменить размер текста:

В Индустриальном районе Перми произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщили в социальных сетях.

Пользователи сообщили, что авария произошла на улице Геологов в Индустриальном районе Перми около 2:00 1 марта. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что на дороге лежит человек, накрытый простыне, а рядом стоят сотрудники ГИБДД.

Подробности аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что разбившуюся в аварии многодетную семью из Перми похоронили в Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24