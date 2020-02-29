2020-02-29T16:52:37+03:00
Происшествия

В Перми в кафе «Пицца-Роллы» прорвало трубу с кипятком

Горячая вода начала затапливать подвал
Андрей МАТЛИН
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На место аварии поспешили спасатели.На место аварии поспешили спасатели.Фото: Василий Вахрин
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В краевом центре – очередное ЧП с прорывом трубопровода теплоснабжения. После жуткой аварии в мини-гостинице «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять человек, включая ребенка, в Перми произошло еще несколько прорывов теплотрассы.

Например, в начале февраля трубу с кипятком прорвало на чердаке детского дома в Закамске, в результате чего пришлось эвакуировать два десятка детей.

На этот раз прорыв трубы теплоснабжения случился на первом этаже дома на улице Бульвара Гагарина, 55 – в кафе «Пицца-Роллы». В это время там находились 3 повара, 2 курьера и администратор.

По сигналу на место аварии выехали спасатели и ремонтники управляющей компании «Техкомфорт». В кафе на всякий случай отрубили электричество, а затем отключили отопление. Спасатели, срезав замки, проникли в подвал, который начала затапливать горячая вода. Повреждения трубопроводов там не оказалось. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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