В Прикамье продлят региональную программу расселения аварийного жилья

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:32:06+03:00

Планы на 2019-2021 годы - переселить 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В бюджете на эти цели предусмотрено около полумиллиарда рублей

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26 февраля стало известно, что региональная программа по расселению аварийного жилья продолжит действовать в Прикамье после 2021 года.

- В Пермском крае действуют две программы расселения аварийного и ветхого жилья: региональная и федеральная, - отметил на заседании краевого Правительства и.о. губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. - В прошлом году Пермский край подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ сроком на 3 года - до 2021 года. Это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья.

Всего в минувшем году в рамках обеих программ переехали в комфортное жилье 5,14 тыс. человек. А расселено было более 83,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Планы на 2019-2021 годы - переселить еще 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом важно, что качество тех квадратных метров, в которые переселяются жители Прикамья, Минстрой держит на особом контроле.

На продолжение региональной программы в 2022 году на эти цели уже заложено порядка полумиллиарда рублей.

- Существенным преимуществом регионального проекта является возможность предоставления социальных выплат на переселение из аварийного жилья, - сообщили в пресс-службе администрации Пермского края. - Это позволяет избежать споров о новом месте жительства и позволяет человеку приобрести собственное жилье, если ранее он жил в квартире по соцнайму.

Особое внимание уделяется тем территориям, где нет жилья надлежащего качества для переселения людей из аварийных домов. В регионе это 12 муниципалитетов. Но и эта проблема планирует решаться за счет приобретения квартир в строящихся домах, расположенных в территориях с развитой инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU