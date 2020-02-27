2020-02-27T17:32:06+03:00
Общество

В Прикамье продлят региональную программу расселения аварийного жилья

В бюджете на эти цели предусмотрено около полумиллиарда рублей
Поделиться:
Планы на 2019-2021 годы - переселить 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья.Планы на 2019-2021 годы - переселить 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

26 февраля стало известно, что региональная программа по расселению аварийного жилья продолжит действовать в Прикамье после 2021 года.

- В Пермском крае действуют две программы расселения аварийного и ветхого жилья: региональная и федеральная, - отметил на заседании краевого Правительства и.о. губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. - В прошлом году Пермский край подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ сроком на 3 года - до 2021 года. Это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья.

Всего в минувшем году в рамках обеих программ переехали в комфортное жилье 5,14 тыс. человек. А расселено было более 83,5 тыс. кв. м аварийного жилья. Планы на 2019-2021 годы - переселить еще 4,5 тыс. человек и ликвидировать 85 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом важно, что качество тех квадратных метров, в которые переселяются жители Прикамья, Минстрой держит на особом контроле.

На продолжение региональной программы в 2022 году на эти цели уже заложено порядка полумиллиарда рублей.

- Существенным преимуществом регионального проекта является возможность предоставления социальных выплат на переселение из аварийного жилья, - сообщили в пресс-службе администрации Пермского края. - Это позволяет избежать споров о новом месте жительства и позволяет человеку приобрести собственное жилье, если ранее он жил в квартире по соцнайму.

Особое внимание уделяется тем территориям, где нет жилья надлежащего качества для переселения людей из аварийных домов. В регионе это 12 муниципалитетов. Но и эта проблема планирует решаться за счет приобретения квартир в строящихся домах, расположенных в территориях с развитой инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «Театральном Приволжье» появится новая номинация, посвященная 75-летию Победы
В Прикамье продлят региональную программу расселения аварийного жилья
В Перми во время движения загорелся трамвай маршрута № 5
Стало известно состояние девочки, на которую упал снег с крыши дома в центре Перми
«Стоп-Алкоголь» и «Дорожный вопрос»: Пермский молодежный центр подвел итоги пятилетней работы
В Пермь приедет режиссер и драматург Иван Вырыпаев
Доступность медицины станет конституционным правом жителей Прикамья
В Прикамье сотруднику предприятия возместили моральный вред за утраченное на работе здоровье
Житель Прикамья из ревности забил до смерти любимую и ее знакомого
В Прикамье закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
На трассе в Прикамье при столкновении двух автомобилей пострадала женщина
В Прикамье всех пациентов выписали из обсервации по коронавирусу
Заведующая детского сада, где включили «алкогольную» песню, уволилась
Пермская компания «Промобот» представили робота-патрульного
Жителя Прикамья осудили за надругательства над 8-летней падчерицей
Омбудсмен Павел Миков попросил врио губернатора Прикамья улучшить жилищные условия жертв политических репрессий
В Прикамье объявили аукцион на покупку вакцины от клещевого энцефалита
«Азот» вложит 3,5 млрд рублей в инвестиционные проекты и развитие
«Угрожал электрошокером». В Прикамье мужчину осудил за похищение и вымогательство
Пермячка отсудила компенсацию за травму, полученную в ДТП с автобусом
В Перми на пожаре погибла женщина