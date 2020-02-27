В Перми во время движения загорелся трамвай маршрута № 5
26 февраля вечером в Перми во время движения по маршруту загорелся трамвай№ 5. ЧП произошло около 18.00, когда вагон только повернул на улицу Куйбышева. Видео с места происшествия было опубликовано в паблике ВКонтакте «Мой город Пермь». Судя по кадрам, водитель открыл двери салона, и все пассажиры спокойно эвакуировались.
Затем на место ЧП подъехали пожарные. Они начали тушить возгорание на крыше вагона.
Сервис Яндекс.Пробки информирует, что движение на этом участке в настоящее время затруднено. Скорость движения составляет не более 5 километров в час. Водителей по возможности просят объезжать этот участок
ИСТОЧНИК KP.RU