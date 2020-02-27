Стало известно состояние девочки, на которую упал снег с крыши дома в центре Перми
На прошлой неделе в центре Перми на школьницу и ее бабушку с крыши упала глыба льда. Когда приехали медики, у 63-летней женщины было давление 200, а девочка рыдала от боли в спине.
Через некоторое время бабушку выписали. Девочка с травмой позвоночника оставалась в больнице.
Сегодня в минздраве сообщили, что девочка пошла на поправку и ее выписали из больницы.
В день ЧП местные жители звонили в управляющую компанию и просили очистить крышу от снега, но действий не последовало.
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ИСТОЧНИК KP.RU