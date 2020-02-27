В Пермь приедет режиссер и драматург Иван Вырыпаев

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Иван Вырыпаев - известный драматург, режиссер театра и кино приедет в Пермь на премьеру спектакля Николая Гостюхина «Волнение». Спектакль поставлен по пьесе Ивана.

Премьера состоится 16 марта в частной филармонии «Триумф».

- Мы очень воодушевлены согласием Ивана посетить нашу премьеру. Он много работает за рубежом, а в России бывает в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, это довольно редкий случай, когда он согласился приехать на премьеру по собственной пьесе, – говорит режиссер спектакля Николай Гостюхин.

Премьерные показы спектакля пройдут также 10 и 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU