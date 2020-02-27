2020-02-27T15:06:22+03:00
Общество

В Пермь приедет режиссер и драматург Иван Вырыпаев

Он будет присутствовать на премьере спектакля «Волнение»
Лилия Абибулаева
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Премьерные показы спектакля пройдут также 10 и 23 марта. Фото:правительство ПрикамьяПремьерные показы спектакля пройдут также 10 и 23 марта. Фото:правительство Прикамья
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Иван Вырыпаев - известный драматург, режиссер театра и кино приедет в Пермь на премьеру спектакля Николая Гостюхина «Волнение». Спектакль поставлен по пьесе Ивана.

Премьера состоится 16 марта в частной филармонии «Триумф».

- Мы очень воодушевлены согласием Ивана посетить нашу премьеру. Он много работает за рубежом, а в России бывает в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, это довольно редкий случай, когда он согласился приехать на премьеру по собственной пьесе, – говорит режиссер спектакля Николай Гостюхин.

Премьерные показы спектакля пройдут также 10 и 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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