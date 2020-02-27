Доступность медицины станет конституционным правом жителей Прикамья

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:10:09+03:00

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В краевом правительстве рассказали, о том, какая работа проводится в Прикамье для обеспечения качественной медицинской помощью. Сфера здравоохранения, в том числе, оказалась в центре внимания в связи с подготовкой поправок в Конституцию РФ.

В среду, 26 февраля, Президент России Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ. Глава государства поддержал несколько поступивших предложений, касающихся здравоохранения. В частности идею президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля - сделать конституционным правом на медицинскую помощь для граждан. Это право должны будут обеспечить местные органы власти.

- Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, — доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что, спасибо, - отметил Президент.

- В Пермском крае для обеспечения качественной медицинской помощью ведется работа по нескольким направлениям, - сообщили в краевом правительстве. - Это каровая обеспеченность медучреждений, транспортная доступность, обеспеченность необходимым оборудованием. Например, заявка Пермского края на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом. А контрольные цифры приема на 2021 год по нашей просьбе увеличены ещё в 1,5 раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Помимо этого в регионе строятся ФАПы, организована выездная работа специалистов, строятся дороги и внедряется новая транспортная модель, чтобы жители быстро могли доезжать до ближайшего медучреждения, в том числе, и на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU