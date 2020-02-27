2020-02-27T14:10:09+03:00
Общество

Доступность медицины станет конституционным правом жителей Прикамья

В Пермском крае рассказали, как оно будет обеспечиваться
Михаил АНДРЕЕВ
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В краевом правительстве рассказали, о том, какая работа проводится в Прикамье для обеспечения качественной медицинской помощью. Сфера здравоохранения, в том числе, оказалась в центре внимания в связи с подготовкой поправок в Конституцию РФ.

В среду, 26 февраля, Президент России Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ. Глава государства поддержал несколько поступивших предложений, касающихся здравоохранения. В частности идею президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля - сделать конституционным правом на медицинскую помощь для граждан. Это право должны будут обеспечить местные органы власти.

- Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, — доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было, так что, спасибо, - отметил Президент.

- В Пермском крае для обеспечения качественной медицинской помощью ведется работа по нескольким направлениям, - сообщили в краевом правительстве. - Это каровая обеспеченность медучреждений, транспортная доступность, обеспеченность необходимым оборудованием. Например, заявка Пермского края на бюджетные места в ординатуру на этот год на 220 мест уже одобрена федеральным Минздравом. А контрольные цифры приема на 2021 год по нашей просьбе увеличены ещё в 1,5 раза до 580 мест по лечебному делу и педиатрии. Помимо этого в регионе строятся ФАПы, организована выездная работа специалистов, строятся дороги и внедряется новая транспортная модель, чтобы жители быстро могли доезжать до ближайшего медучреждения, в том числе, и на общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доступность медицины станет конституционным правом жителей Прикамья
В Прикамье сотруднику предприятия возместили моральный вред за утраченное на работе здоровье
Житель Прикамья из ревности забил до смерти любимую и ее знакомого
В Прикамье закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
На трассе в Прикамье при столкновении двух автомобилей пострадала женщина
В Прикамье всех пациентов выписали из обсервации по коронавирусу
Заведующая детского сада, где включили «алкогольную» песню, уволилась
Пермская компания «Промобот» представили робота-патрульного
Жителя Прикамья осудили за надругательства над 8-летней падчерицей
Омбудсмен Павел Миков попросил врио губернатора Прикамья улучшить жилищные условия жертв политических репрессий
В Прикамье объявили аукцион на покупку вакцины от клещевого энцефалита
«Азот» вложит 3,5 млрд рублей в инвестиционные проекты и развитие
«Угрожал электрошокером». В Прикамье мужчину осудил за похищение и вымогательство
Пермячка отсудила компенсацию за травму, полученную в ДТП с автобусом
В Перми на пожаре погибла женщина