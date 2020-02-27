В Прикамье сотруднику предприятия возместили моральный вред за утраченное на работе здоровье

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:59:27+03:00

Однако бывший работодатель не спешил возмещать сотруднику компенсацию. К делу подключились приставы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Житель Прикамья трудился на АО «Сарановская шахта «Рудная». Во время работы он приобрел профессиональное заболевание, а через какое-то время полностью утратил трудоспособность.

Суд признал руководство шахты в том, что оно не обезопасило своего сотрудника от воздействия вредных производственных факторов. По решению суда предприятие должно возместить сотруднику моральный вред в размере 150 тысяч рублей, а также расходы на оплату юридических услуг в размере 20 тысяч рублей.

Однако бывший работодатель не спешил возмещать сотруднику компенсацию. К делу подключились приставы. Они взыскали средства с расчетного счета компании.

ИСТОЧНИК KP.RU