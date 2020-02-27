Житель Прикамья из ревности забил до смерти любимую и ее знакомого
В Пермском крае вынесли приговор 40-летнему местному жителю Осинского района. Мужчину признали виновным в двойном убийстве.
Следователи выяснили, что в июне 2019 года осужденный, его сожительница и знакомый женщины находились в квартире пары. Мужчина приревновал, схватил кочергу и стал наносить удары любимой и ее знакомому. После он продолжил избивать их топорищем.
От полученных травм женщина и ее друг скончались. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU