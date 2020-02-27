2020-02-27T13:35:58+03:00
Происшествия

Житель Прикамья из ревности забил до смерти любимую и ее знакомого

Мужчину отправили за решетку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Пермском крае вынесли приговор 40-летнему местному жителю Осинского района. Мужчину признали виновным в двойном убийстве.

Следователи выяснили, что в июне 2019 года осужденный, его сожительница и знакомый женщины находились в квартире пары. Мужчина приревновал, схватил кочергу и стал наносить удары любимой и ее знакомому. После он продолжил избивать их топорищем.

От полученных травм женщина и ее друг скончались. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доступность медицины станет конституционным правом жителей Прикамья
В Прикамье сотруднику предприятия возместили моральный вред за утраченное на работе здоровье
Житель Прикамья из ревности забил до смерти любимую и ее знакомого
В Прикамье закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
На трассе в Прикамье при столкновении двух автомобилей пострадала женщина
В Прикамье всех пациентов выписали из обсервации по коронавирусу
Заведующая детского сада, где включили «алкогольную» песню, уволилась
Пермская компания «Промобот» представили робота-патрульного
Жителя Прикамья осудили за надругательства над 8-летней падчерицей
Омбудсмен Павел Миков попросил врио губернатора Прикамья улучшить жилищные условия жертв политических репрессий
В Прикамье объявили аукцион на покупку вакцины от клещевого энцефалита
«Азот» вложит 3,5 млрд рублей в инвестиционные проекты и развитие
«Угрожал электрошокером». В Прикамье мужчину осудил за похищение и вымогательство
Пермячка отсудила компенсацию за травму, полученную в ДТП с автобусом
В Перми на пожаре погибла женщина