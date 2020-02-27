2020-02-27T12:49:09+03:00
Общество

В Прикамье закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр

Приставы опечатали двери центра
Лилия Абибулаева
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Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломбСотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломбФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае специалисты прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора проверили спортивный центр. «Салют» располагался в подвале помещения.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Так, в помещении отсутствовал второй эвакуационный выход, не работала пожарная сигнализация, а также не было документов о проведении дезинфекции.

Суд приостановил деятельность центра. Судебные приставы опечатали двери спортзала . Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломб

ИСТОЧНИК KP.RU

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