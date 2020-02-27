В Прикамье закрыли опасный для жизни и здоровья спортивный центр
Приставы опечатали двери центра
Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломбФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае специалисты прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора проверили спортивный центр. «Салют» располагался в подвале помещения.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Так, в помещении отсутствовал второй эвакуационный выход, не работала пожарная сигнализация, а также не было документов о проведении дезинфекции.
Суд приостановил деятельность центра. Судебные приставы опечатали двери спортзала . Сотрудники УФССП будут следить за сохранностью пломб
ИСТОЧНИК KP.RU