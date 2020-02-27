На трассе в Прикамье при столкновении двух автомобилей пострадала женщина

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:35:51+03:00

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В Пермском крае на трассе Пермь-Березники произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария произошла 26 февраля. В сторону Перми двигался автомобиль «Лада Приора». 40-летняя женщина за рулем легковушки превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ВАЗ.

В результате аварии травмы получила 57-летняя женщина, которая находилась в ВАЗе. Ее осмотрели медики и отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU