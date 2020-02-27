В Прикамье всех пациентов выписали из обсервации по коронавирусу

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:00:30+03:00

В пермском аэропорту продолжают использовать специальное тепловизионное оборудование для обследования всех лиц, прибывших из неблагоприятных районов. Фото: архив "КП"

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В Прикамье закончилось наблюдение над иностранцами, прибывшими из Китая в феврале. Их выписали из обсервации, так как никаких симптомов ОРВИ у них выявлено не было.

В Министерстве Здравоохранения по Пермскому краю отметили, что в Пермском крае не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом. Однако профилактические меры продолжаются. Так, в пермском аэропорту продолжают использовать специальное тепловизионное оборудование для обследования всех лиц, прибывших из неблагоприятных районов.

В ведомстве отмечают, что вернувшийся недавно из Китая может обратиться медицинскую организацию по месту жительства или к специалистам отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» для консультирования и обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU