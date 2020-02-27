Пермская компания «Промобот» представили робота-патрульного

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:04:34+03:00

Также робот может «ловить» нарушителей до приезда полиции. Фото: Промобот

Планируется, что робот «Скорпион» будет помогать полицейским

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Робот-патрульный «Скорпион» производства пермской компанией «Промобот» был представлен 26 февраля на заседании Коллегии МВД в Москве.

Железный помощник создан для патрулирования улиц и охраны правопорядка. «Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации. Лестницы, бордюры, снег, песок, вода и грязь - робот может передвигаться по любой поверхности.

Для построения карты местности робот использует лазерный сканер и ультразвуковые датчики, GPS или ГЛОНАСС-приемник для локализации в пространстве. Также робот может «ловить» нарушителей до приезда полиции.

Производители надеются, что силовые структуры заинтересуются «Скорпионом

ИСТОЧНИК KP.RU