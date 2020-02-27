Пермская компания «Промобот» представили робота-патрульного
Робот-патрульный «Скорпион» производства пермской компанией «Промобот» был представлен 26 февраля на заседании Коллегии МВД в Москве.
Железный помощник создан для патрулирования улиц и охраны правопорядка. «Скорпион» оборудован гусеничной платформой, системой распознавания лиц и системой навигации. Лестницы, бордюры, снег, песок, вода и грязь - робот может передвигаться по любой поверхности.
Для построения карты местности робот использует лазерный сканер и ультразвуковые датчики, GPS или ГЛОНАСС-приемник для локализации в пространстве. Также робот может «ловить» нарушителей до приезда полиции.
Производители надеются, что силовые структуры заинтересуются «Скорпионом
ИСТОЧНИК KP.RU