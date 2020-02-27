Жителя Прикамья осудили за надругательства над 8-летней падчерицей
В Пермском крае признали виновным 29-летнего жителя Осинского района. Он отправиться за решетку за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней падчерицы.
Следователи Осинского отдела выяснили, что мужчина совершил, как минимум, 7 эпизодов. Осужденный совершал в отношении 8-летней школьницы насильственные действия сексуального характера в течение 5 лет.
Обвиняемого взяли под стражу на время следствия. Было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства, проведены судебно-медицинские экспертизы.
В результате мужчину признали виновным и осудили на 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU