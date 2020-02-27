Омбудсмен Павел Миков попросил врио губернатора Прикамья улучшить жилищные условия жертв политических репрессий
На заседании краевого правительства уполномоченный по правам человека в Пермском крае попросил Дмитрия Махонина увеличить расходы на улучшение жилищных условий людей пострадавших от действий Советской власти.
По мнению Павла Микова, за счет увеличения бюджета по этой статье можно будет в ближайшее время полностью закрыть долг перед жертвами политических репрессий.
- Жертв политических репрессий осталось не так много – всего 180 семей. Самому старшему из них сегодня 99 лет. И неизвестно, доживет ли он до момента, когда государство искупит в какой-то мере вину за то, что произошло с его семьей. Это прямые финансовые обязательства Пермского края, - заявил омбудсмен.
Дмитрий Махонин поддержал уполномоченного и дал ряд поручений первому заместителю председателя Правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU