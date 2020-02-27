Омбудсмен Павел Миков попросил врио губернатора Прикамья улучшить жилищные условия жертв политических репрессий

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании краевого правительства уполномоченный по правам человека в Пермском крае попросил Дмитрия Махонина увеличить расходы на улучшение жилищных условий людей пострадавших от действий Советской власти.

По мнению Павла Микова, за счет увеличения бюджета по этой статье можно будет в ближайшее время полностью закрыть долг перед жертвами политических репрессий.

- Жертв политических репрессий осталось не так много – всего 180 семей. Самому старшему из них сегодня 99 лет. И неизвестно, доживет ли он до момента, когда государство искупит в какой-то мере вину за то, что произошло с его семьей. Это прямые финансовые обязательства Пермского края, - заявил омбудсмен.

Дмитрий Махонин поддержал уполномоченного и дал ряд поручений первому заместителю председателя Правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU