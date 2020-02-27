В Прикамье объявили аукцион на покупку вакцины от клещевого энцефалита

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:31:04+03:00

Поставка должна будет производиться в два этапа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Власти Пермского края объявили конкурс на закупку лекарств для профилактики клещевого энцефалита для детей и взрослых.

Всего планируется закупить 156900 вакцин для детей и 80790 вакцин для взрослых. Поставка будет проходить в два этапа: 140000 доз в течение 10 дней с момента заключения контракта и 97690 доз в период с 3 по 14 августа 2020 года.

Поставка вакцин должна осуществляться с соблюдением температурных режимов. Также планируется закупить дополнительно еще более 60 тысяч доз. Таким образом, в резерве Прикамья будет около 330 тысяч доз.

ИСТОЧНИК KP.RU