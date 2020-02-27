В Прикамье объявили аукцион на покупку вакцины от клещевого энцефалита
Начальная цена контракта 65 миллионов рублей
Поставка должна будет производиться в два этапаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Власти Пермского края объявили конкурс на закупку лекарств для профилактики клещевого энцефалита для детей и взрослых.
Всего планируется закупить 156900 вакцин для детей и 80790 вакцин для взрослых. Поставка будет проходить в два этапа: 140000 доз в течение 10 дней с момента заключения контракта и 97690 доз в период с 3 по 14 августа 2020 года.
Поставка вакцин должна осуществляться с соблюдением температурных режимов. Также планируется закупить дополнительно еще более 60 тысяч доз. Таким образом, в резерве Прикамья будет около 330 тысяч доз.
ИСТОЧНИК KP.RU