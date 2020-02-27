«Азот» вложит 3,5 млрд рублей в инвестиционные проекты и развитие

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:22:47+03:00

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Директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» Андрей Семенюк на пресс-конференции подвел итоги работы предприятия в 2019 году и рассказал об основных инвестиционных проектах 2020 года.

Фото: УралХим

В 2019 году компания «УРАЛХИМ» инвестировала в развитие завода 2,8 млрд рублей. Среди основных проектов – техническое перевооружение агрегатов УКЛ-7 и производства РНМ цеха №5 – 254 млн рублей, техническое перевооружение средств АСУТП и КИПиА, замена устаревших контроллеров и полевого оборудования в отделении 5А цеха слабой азотной кислоты – 60 млн рублей, модернизация компрессора природного газа поз. 403 с монтажом системы СГУ на агрегате аммиака №1 – 44 млн рублей, замена катализаторов синтеза и НТК на агрегате аммиака №1 – 170 млн рублей, строительство производства кормовой соли в цехе нитрит-нитратных солей – 49 млн рублей, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в подразделениях филиала «Азот» – 87 млн рублей, монтаж водовода питьевой воды – 22 млн рублей, увеличение мощности подстанции №47 до 3200 кВА – 33 млн рублей.

Фото: УралХим

На природоохранную деятельность в 2019 году филиал «Азот» выделил 112 млн рублей. Наиболее значимые мероприятия связаны с модернизацией цехов.

Фото: УралХим

Одним из главных факторов развития производства стала выработка готовой продукции. С 2010 года она выросла на 18%. Средняя заработная плата в 2019 году составила 63 тыс. рублей, что на 6,2 % выше, чем в 2018 году.

Фото: УралХим

Перед пресс-конференцией журналисты побывали на предприятии. В лицензированном учебном центре филиала «Азот» познакомились с пилотным проектом – «Виртуальная реальность – центробежный насос» и тренажерно-обучающим комплексом для операторов производства аммиака. Эти современные обучающие инструменты помогают поддерживать и повышать профессиональную компетентность работников. Увидели, как производится инновационный продукт – минеральная балансирующая добавка для животных.

Фото: УралХим

Директор филиала «Азот» Андрей Семенюк поделился и планами на 2020 год. Отвечая на вопросы журналистов он, в частности, рассказал о приоритетных проектах. Например, на техническое перевооружение поверхностного вакуумного конденсатора агрегата аммиака №2 запланировано 236,7 млн рублей. На внедрение мембранной установки выделения водорода из продувочных газов – 258,1 млн рублей. Они будут расположены в отделениях синтеза агрегата аммиака № 1 и агрегата аммиака № 2 и позволят снизить себестоимость получаемого возвратного продукта.

Фото: УралХим

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- В 2019 году выполнена большая работа в рамках проведения ремонтов и обновления фондов. Бюджет составил 2,8 млрд рублей. В этом году компания увеличила эту сумму до 3,5 млрд рублей. «УРАЛХИМ» заинтересован в развитии производства, получении новых нишевых продуктов. В 2019 году «Азот» совместно с «Волгоградским государственным аграрным университетом» награждены Министерством сельского хозяйства РФ серебряными медалями за разработку и производство биогенных гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавок для молодняка крупного рогатого скота и для дойных коров. Они были созданы при активном участии сотрудников предприятия. Мы продолжаем работу в этом направлении. К примеру, на модернизацию производства нитрата калия планируется выделить 109,2 млн рублей. Основное применение на сегодняшний день нитрат калия находит в качестве ценного удобрения, так как совмещает в себе два частично блокирующих усвоение друг друга растениями элемента.

ИСТОЧНИК KP.RU