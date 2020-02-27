«Угрожал электрошокером». В Прикамье мужчину осудил за похищение и вымогательство
В Чусовом осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в похищении индивидуального предпринимателя и вымогательстве денег.
Следователи выяснили, что в июле 2018 года осужденный и два его знакомых напали на индивидуального предпринимателя. Нападение произошло ночью около гостиницы в Чусовом. Потерпевшему угрожали электрошокером. В багажнике автомобиля мужчину вывезли в гараж. Там угрозы продолжились. Обвиняемый требовал у предпринимателя 4 миллиона рублей. Получив отказ, злоумышленник запер мужчину в гараже и ушел. Потерпевший смог выбраться и добраться до полиции.
44-летнего жителя Чусового осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU