«Угрожал электрошокером». В Прикамье мужчину осудил за похищение и вымогательство

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:04:57+03:00

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В Чусовом осудили 44-летнего местного жителя. Его признали виновным в похищении индивидуального предпринимателя и вымогательстве денег.

Следователи выяснили, что в июле 2018 года осужденный и два его знакомых напали на индивидуального предпринимателя. Нападение произошло ночью около гостиницы в Чусовом. Потерпевшему угрожали электрошокером. В багажнике автомобиля мужчину вывезли в гараж. Там угрозы продолжились. Обвиняемый требовал у предпринимателя 4 миллиона рублей. Получив отказ, злоумышленник запер мужчину в гараже и ушел. Потерпевший смог выбраться и добраться до полиции.

44-летнего жителя Чусового осудили на 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU