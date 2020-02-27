Пермячка отсудила компенсацию за травму, полученную в ДТП с автобусом

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:59:25+03:00

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Жительница Перми обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. В 2018 году она попала в аварию на автобусе «ВОЛГОБАС» и получила тяжелую травму.

Водитель автобуса, принадлежавшего предприятию «Пермгорэлектротранс» сбил женщину, когда она переходила дорогу по «зебре». Она получила множественные переломы.

Ленинский районный суд признал предприятие виновным и взыскал в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Пермский краевой суд решение Ленинского районного суда оставил без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU