Пермячка отсудила компенсацию за травму, полученную в ДТП с автобусом
Женщина получит 300 тысяч рублей
Пермский краевой суд решение Ленинского районного суда оставил без изменения.Фото: Василий Вахрин
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Жительница Перми обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. В 2018 году она попала в аварию на автобусе «ВОЛГОБАС» и получила тяжелую травму.
Водитель автобуса, принадлежавшего предприятию «Пермгорэлектротранс» сбил женщину, когда она переходила дорогу по «зебре». Она получила множественные переломы.
Ленинский районный суд признал предприятие виновным и взыскал в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Пермский краевой суд решение Ленинского районного суда оставил без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU