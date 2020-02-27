В Перми на пожаре погибла женщина

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:44:55+03:00

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В Перми ночью произошел пожар в Мотовилихинском районе. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что сгорел частный двухэтажный дом на улице Партизанская, 21.

Сообщение о пожаре поступило в 2:40 в четверг, 27 февраля. Когда пожарные приехали на место, дом был полностью в огне. Только после ТОО, как огонь был полностью потушен, пожарные смогли войти в здание. Там обнаружили тело женщины. Известно, что погибшей было 43 года.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU