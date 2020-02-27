В Прикамье вдова ветерана ВОВ только через суд смогла получить жилье

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:55:31+03:00

Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья. Фото: Василий Вахрин

Ранее ей отказывали в обеспечении жильем

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В Пермском крае прокуратура помогла 75-летней вдове ветерана добиться получения жилья. Женщина в 2016 была признана нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма. Также пенсионерка была вдовой ветерана Великой Отечественной войны и могла рассчитывать на социальную поддержку.

Однако жительнице Чусового отказали в предоставлении жилья. Прокурор Чусовского поселения направил иск в суд. Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья.

- Администрация Чусовского муниципального района выдала вдове ветерана жилищный сертификат, который она реализовала - приобрела благоустроенное жилье в городе Чусовой, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU