2020-02-27T06:55:31+03:00
Общество

В Прикамье вдова ветерана ВОВ только через суд смогла получить жилье

Ранее ей отказывали в обеспечении жильем
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья.Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае прокуратура помогла 75-летней вдове ветерана добиться получения жилья. Женщина в 2016 была признана нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма. Также пенсионерка была вдовой ветерана Великой Отечественной войны и могла рассчитывать на социальную поддержку.

Однако жительнице Чусового отказали в предоставлении жилья. Прокурор Чусовского поселения направил иск в суд. Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья.

- Администрация Чусовского муниципального района выдала вдове ветерана жилищный сертификат, который она реализовала - приобрела благоустроенное жилье в городе Чусовой, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье вдова ветерана ВОВ только через суд смогла получить жилье
В Пермском крае с начала года добыто почти 100 волков
На станцию «Пермь-I» в марте вернутся большие автобусы
Дмитрий Жебелев стал советником врио губернатора Прикамья
За песни про водку заведующей пермского детского сада объявили выговор
В Перми появится музей баскетбола
Стало известно, сколько пермяки потратят на домашние блины
В Прикамье мужчина зарезал пасынка
В Губахе прошли гонки на лопатах
«Актуально и интересно»: для пермяков создали специальные сообщества «Подслушано»
В Прикамье из-за непогоды ограничат движение большегрузов
«Набросилась и начала кусать». В Прикамье женщина отсудила компенсацию за нападение собаки
Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка
В Перми открылись курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
В пермских парках пройдут масленичные гуляния
2 марта в Перми стартуют продажи квартир от группы компании ПЗСП в микрорайоне Вышка II
Из бюджета Перми выделят дополнительные деньги на благоустройство дворов
В Кировском районе Перми построят новую школу
На трассе в Прикамье при столкновении с бензовозом погибла женщина
«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек