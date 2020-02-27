В Прикамье вдова ветерана ВОВ только через суд смогла получить жилье
В Пермском крае прокуратура помогла 75-летней вдове ветерана добиться получения жилья. Женщина в 2016 была признана нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма. Также пенсионерка была вдовой ветерана Великой Отечественной войны и могла рассчитывать на социальную поддержку.
Однако жительнице Чусового отказали в предоставлении жилья. Прокурор Чусовского поселения направил иск в суд. Пенсионерку включили в список граждан, имеющих право на получение денег для приобретения жилья.
- Администрация Чусовского муниципального района выдала вдове ветерана жилищный сертификат, который она реализовала - приобрела благоустроенное жилье в городе Чусовой, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU