В Пермском крае с начала года добыто почти 100 волков

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:43:06+03:00

Вознаграждение за отстрел волка увеличили до 20 тысяч за одну особь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Прикамье наблюдается увеличение количества волков. Хищники нападают на домашний скот, заходят в города. Чтобы урегулировать численность волков, охотники отстреливают хищников.

Так, с начала года в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов уже добыто 96 волков. 22 особи добыли с 17 по 13 февраля.

Больше всего волков в Сивинском и Карагайском районах - 5. В Чердынском, Октябрьском, Юрлинском, Ильинском и Красновишерском районе добыто по 2 волка. В Березниках – 1 особь волка.

В министерстве природы Пермского края также сообщили, что вознаграждение за отстрел волка увеличили до 20 тысяч за одну особь.

ИСТОЧНИК KP.RU