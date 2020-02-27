На станцию «Пермь-I» в марте вернутся большие автобусы

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:26:26+03:00

А также в ближайшее время завершатся работы по укреплению путепровода

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В начале марта со станции «Пермь- I» вновь начнут курсировать большие автобусы. Об этом сообщает издание «Business Class».

Пермяков больше всего интересует вопрос, как добраться от речного вокзала в остальные части города. Для удобства граждан с начала марта на маршрут вернут автобусы большой вместимостью. Это можно будет сделать за счет укрепления путепровода на улице Монастырской.

Ремонт на путепроводе скоро будет закончен. Он также позволит увеличить грузоподъемность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU