2020-02-27T06:26:26+03:00
Общество

На станцию «Пермь-I» в марте вернутся большие автобусы

А также в ближайшее время завершатся работы по укреплению путепровода
Лилия Абибулаева
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Также скоро завершится ремонт МонастырскойТакже скоро завершится ремонт МонастырскойФото: Василий Вахрин
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В начале марта со станции «Пермь- I» вновь начнут курсировать большие автобусы. Об этом сообщает издание «Business Class».

Пермяков больше всего интересует вопрос, как добраться от речного вокзала в остальные части города. Для удобства граждан с начала марта на маршрут вернут автобусы большой вместимостью. Это можно будет сделать за счет укрепления путепровода на улице Монастырской.

Ремонт на путепроводе скоро будет закончен. Он также позволит увеличить грузоподъемность дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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