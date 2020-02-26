«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек
Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором, по их словам, судебные приставы выселяют постояльцев хостела.
Поздним вечером 25 февраля в Усолье в один из хостелов приехали судебные приставы и начали выселять мигрантов. Автор видео рассказал, что из здания вывели 120 человек.
- Выставили прямо на улицу. Люди заблокировали автомобиль судебных приставов. На месте дежурит полиция, - написал автор ролика.
В Прикамье из хостела выселили 120 человек.
Местные жители по-разному отреагировали на произошедшее:
- Как вам не стыдно? Все мы люди. Приставы тоже по-человечески исполнить задание не могут?
- Правильно сделали.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту
ИСТОЧНИК KP.RU