2020-02-26T10:54:13+03:00
Происшествия

«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек

Жители заблокировали служебный автомобиль
Виктор Правдин
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Очевидцы по-разному отреагировали на произошедшее. Фото: screnshot видео из паблика "ЧП Березники"Очевидцы по-разному отреагировали на произошедшее. Фото: screnshot видео из паблика "ЧП Березники"
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Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором, по их словам, судебные приставы выселяют постояльцев хостела.

Поздним вечером 25 февраля в Усолье в один из хостелов приехали судебные приставы и начали выселять мигрантов. Автор видео рассказал, что из здания вывели 120 человек.

- Выставили прямо на улицу. Люди заблокировали автомобиль судебных приставов. На месте дежурит полиция, - написал автор ролика.

В Прикамье из хостела выселили 120 человек.

Местные жители по-разному отреагировали на произошедшее:

- Как вам не стыдно? Все мы люди. Приставы тоже по-человечески исполнить задание не могут?

- Правильно сделали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту

ИСТОЧНИК KP.RU

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