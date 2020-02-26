«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:54:13+03:00

Очевидцы по-разному отреагировали на произошедшее. Фото: screnshot видео из паблика "ЧП Березники"

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Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на котором, по их словам, судебные приставы выселяют постояльцев хостела.

Поздним вечером 25 февраля в Усолье в один из хостелов приехали судебные приставы и начали выселять мигрантов. Автор видео рассказал, что из здания вывели 120 человек.

- Выставили прямо на улицу. Люди заблокировали автомобиль судебных приставов. На месте дежурит полиция, - написал автор ролика.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/762943" frameborder="0"></iframe> В Прикамье из хостела выселили 120 человек.

Местные жители по-разному отреагировали на произошедшее:

- Как вам не стыдно? Все мы люди. Приставы тоже по-человечески исполнить задание не могут?

- Правильно сделали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту

ИСТОЧНИК KP.RU