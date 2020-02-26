В Прикамье мужчина угнал автомобиль и улетел в кювет

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:35:34+03:00

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Житель Чернушки обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина припарковал машину у дома и оставил ключи в замке зажигания.

Через некоторое время сотрудники полиции нашли машину заявителя. Автомобиль был в кювете в нескольких метрах от парковки. Вскоре нашли и угонщика.

Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек увидел в замке ключи, разбил боковое стекло. Однако далеко парень уехать не смог. Ему помешало большое количество алкоголя в крови. Он не справился с управлением и съехал в кювет, где и оставил машину.

В январе парень освободился из колонии, где сидел за тяжкое преступление. Молодого человека задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU