2020-02-26T09:56:29+03:00
Спорт

В Прикамье появится мобильный скейт-парк

Он начнет курсировать летом 2020
Лилия Абибулаева
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Он начнет курсировать с 1 июня. Фото: Правительство ПрикамьяОн начнет курсировать с 1 июня. Фото: Правительство Прикамья
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В Пермском крае начнет курсировать мобильный скейт-парк. Проект выиграл первый в этом году конкурс президентских грантов. На реализацию проекта направлено 374 тысячи рублей.

Цель проекта - вовлечение молодых прикамцев в занятия спортом. Из-за отсутствия площадок не все могут попробовать себя в скейтбординге. Мобильный скейт-парк, по мнению пермской федерации скейтбординга, - отличный выход.

Мобильный парк будет состоять из 5-6 фигур. а с 1 июня по 31 августа текущего года он будет ездить по территориям Пермского края. За это время передвижной скейт-парк побывает Соликамском, Суксунском, Кунгурском, Нытвенском, Краснокамском, Лысьвенском и Губахинском городских округах, в Очерском муниципальном районе, а также в столице Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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