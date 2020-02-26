В Пермской колонии нашли 135 нарушений требований пожарной безопасности

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:27:07+03:00

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и руководителю колонии вынесено представление. Фото: Василий Вахрин

Прокуратура взяла на контроль ситуацию в колонии

Изменить размер текста: A A

Пермская прокуратура проверила исправительную колонию №32. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Так, в исправительном учреждении не работала система противопожарной защиты, отсутствовали акты технического обслуживания, эвакуационные выходы были завалены предметами мебели, а стены были покрашены краской с неизвестным показателем пожарной опасности.

Всего проверяющие нашли 135 нарушений требований пожарной безопасности.

По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и руководителю колонии вынесено представление.

ИСТОЧНИК KP.RU