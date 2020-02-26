В Пермской колонии нашли 135 нарушений требований пожарной безопасности
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в колонии
По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и руководителю колонии вынесено представление.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
Пермская прокуратура проверила исправительную колонию №32. В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.
Так, в исправительном учреждении не работала система противопожарной защиты, отсутствовали акты технического обслуживания, эвакуационные выходы были завалены предметами мебели, а стены были покрашены краской с неизвестным показателем пожарной опасности.
Всего проверяющие нашли 135 нарушений требований пожарной безопасности.
По итогам проверки возбуждено дело об административном правонарушении и руководителю колонии вынесено представление.
ИСТОЧНИК KP.RU