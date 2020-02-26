«Не текст, а песня». Мошенники требуют деньги от имени вице-премьера Пермского края Антона Удальева

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:09:30+03:00

Они рассылают предпринимателям письма за его подписью

Изменить размер текста: A A

Пермским предпринимателям стали приходить письма за подписью заместителя председателя правительства Пермского края Антона Удальева.

В посланиях содержится просьба перевести деньги на поддержку важных социальных программ «в условиях острого дефицита регионального и муниципальных бюджетов». При этом на бланке стоит герб Приморского края.

«Особо одаренные жулики (чтобы помягче выразиться) сегодня рассылали по предприятиям вот такие замечательные письма якобы за моей подписью. Просят перевести денег на реализацию социально-значимых проектов в регионе. Не текст, а песня. Надеюсь, на уловку мошенников никто не попался. Заявление в правоохранительные органы уже написал. Будьте бдительны и берегите себя». – написал Антон Удальев в своем Instagram.

Вице-премьер продемонстрировал одно из таких писем, пришедших председателю колхоза им. Чапаева, где содержится просьба направить 120 тысяч рублей компании, занимающейся строительством жилья для «социально слабых групп населения».

ИСТОЧНИК KP.RU