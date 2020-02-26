В Перми из-за долгов алиментщик едва не остался без машины

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:54:33+03:00

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В отделе судебных приставов Перми находилось исполнительное производство в отношении 42-летнего местного жителя. Помимо многочисленных долгов пермяк не платил алименты своей несовершеннолетней дочери. Он накопил 150 тысяч рублей.

Однако в собственности у неплательщика был автомобиль «Форд Фокус». Пристав нашел его и наложил арест. Должник оставил эту новость без внимания и продолжал пользоваться машиной. Скоро закончился срок обжалования и машину отправили на продажу.

На машину быстро нашелся покупатель. Вырученные деньги полностью погасили задолженность по алиментам.

ИСТОЧНИК KP.RU