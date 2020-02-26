В Перми из-за долгов алиментщик едва не остался без машины
В отделе судебных приставов Перми находилось исполнительное производство в отношении 42-летнего местного жителя. Помимо многочисленных долгов пермяк не платил алименты своей несовершеннолетней дочери. Он накопил 150 тысяч рублей.
Однако в собственности у неплательщика был автомобиль «Форд Фокус». Пристав нашел его и наложил арест. Должник оставил эту новость без внимания и продолжал пользоваться машиной. Скоро закончился срок обжалования и машину отправили на продажу.
На машину быстро нашелся покупатель. Вырученные деньги полностью погасили задолженность по алиментам.
ИСТОЧНИК KP.RU