«Громко кричали и звали на помощь». В Перми двое школьников провалились под лед
Их спас сотрудник Росгвардии
Роман побежал им на помощь, но сам стал проваливаться.Фото: Василий Вахрин
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Прапорщик полиции спас двоих школьников, провалившихся под лед.
Роман Шпулинг заехал к роднику на улице Кировоградская. Когда сотрудник Росгвардии подошел к роднику, то услышал детские крики.
В тридцати метрах от берега он заметил двух мальчиков. Дети провалились под лед, пытаясь выбраться, они кричали и звали на помощь.
Роман побежал им на помощь, но сам стал проваливаться. Затем он лег, и расстояние до мальчиков преодолел ползком. Сотрудник Росгвардии вытащил детей, обогрел их в автомобиле и отвез в отдел полиции. Там их забрали родители.
ИСТОЧНИК KP.RU