«Громко кричали и звали на помощь». В Перми двое школьников провалились под лед

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:31:05+03:00

Роман побежал им на помощь, но сам стал проваливаться. Фото: Василий Вахрин

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Прапорщик полиции спас двоих школьников, провалившихся под лед.

Роман Шпулинг заехал к роднику на улице Кировоградская. Когда сотрудник Росгвардии подошел к роднику, то услышал детские крики.

В тридцати метрах от берега он заметил двух мальчиков. Дети провалились под лед, пытаясь выбраться, они кричали и звали на помощь.

Роман побежал им на помощь, но сам стал проваливаться. Затем он лег, и расстояние до мальчиков преодолел ползком. Сотрудник Росгвардии вытащил детей, обогрел их в автомобиле и отвез в отдел полиции. Там их забрали родители.

ИСТОЧНИК KP.RU