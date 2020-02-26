«Зарево было видно издалека». Появилось видео взрыва газовой трубы в Горнозаводском районе

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:58:28+03:00

Пострадавших во время ЧП нет

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае вечером 25 февраля произошел взрыв на магистральном газопроводе. В компании «Трансгаз Чайковский» сообщили, что пострадавших нет. В ближайшее время приступят к устранению последствий аварии. Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" произошел в 12 километрах от поселка Средняя Усьва в Пермском крае во вторник

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/762881" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае произошел пожар в результате прорыва газопровода.Прорыв магистрального газопровода "Ямбург - Елец-2" произошел в 12 километрах от поселка Средняя Усьва в Пермском крае во вторник

- Угрозы для населения нет, - подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Задвижки перекрыты, происходит догорание остаточного газа. Потребители от газа не отключены. Ситуация находится под контролем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Соликамске из шахты на поверхность поднимают первых рабочих

Экспертиза определит точное время смерти строителей (подробнее)

«Вероятность увидеть их живыми невысока»: в Соликамске продолжаются работы по спасению девяти рабочих, заблокированных в горящей шахте

Поздно вечером спасатели начали шестую попытку добраться до людей, находящихся глубоко под землей (подробнее)

«Шансов на спасение практически нет». В Прикамье в калийной шахте огонь отрезал 9 шахтеров.

Как рассказал горный мастер подрядной организации, они работали на глубине 362 метров (подробнее)

Родственников погибших на шахте разместили в санатории неподалеку от Соликамска

Сейчас с ними работают психологи (подробнее)

"Девять шахтеров остаются под землей". На месте пожара в шахте Соликамска находятся все оперативные службы

В случае чего пострадавших повезут в больницу Березников, это в 20 км. (подробнее)

"Девять рабочих в опасной зоне". В Пермском крае произошел пожар на шахте Горные спасатели в Соликамске пытаются добраться до людей, оказавшихся заблокированными под землей (подробнее)

«28 декабря хотел ехать к семье на Новый год». Брат одного из рабочих, находящихся в горящей шахте Соликамска, рассказал о нем. 34-летний Виктор устроился на работу пару месяцев назад (подробнее)

«Стараемся не читать новости в интернете». Что говорят родственники строителей, находящихся в горящей шахте Соликамска. Спасатели в шестой раз пытаются спуститься за строителями (подробнее)

«Сашка ведь жив, да?». Строитель, находящийся в горящей шахте Соликамска, зарабатывал на юбилей жене

43-летний Александр Б. даже не хотел отмечать свой день рождения, чтобы не отрываться от подготовки к юбилею супруги (подробнее)

«Лебедку, которую спустили за строителями в горящую шахту Соликамска, подняли пустой и в копоти»

Ствол, где случился пожар, должны были проверять в октябре. Но проверку перенесли на январь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В СОЛИКАМСКЕ 9 ЧЕЛОВЕК ЗАБЛОКИРОВАНЫ В ШАХТЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРА»

ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU