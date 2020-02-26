Из-за снегопада в Перми скопились огромные пробки

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:44:15+03:00

Хуже всего ситуация на улице Попова. Фото: Василий Вахрин

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В Перми опять нежданно нагрянула зима, и обрушились снегопады. Из-за метели движение в городе парализовала. Машины двигаются очень медленно.

Сковало и центр, и более отдаленные районы. Хуже всего ситуация на улице Попова.

Также стоит Комсомольский проспект от улицы Пушкина до Ленина. Там еще устраняют последствия ночного ДТП. Тесно на шоссе Космонавтов.

Большие проблемы у автомобилистов на улице Героев Хасана и Куйбышева в сторону центра. Также стоит Чкаловская дамба.

ИСТОЧНИК KP.RU