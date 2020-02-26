Из-за снегопада в Перми скопились огромные пробки
Автомобилисты вынуждены стоять часами
Хуже всего ситуация на улице Попова.Фото: Василий Вахрин
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В Перми опять нежданно нагрянула зима, и обрушились снегопады. Из-за метели движение в городе парализовала. Машины двигаются очень медленно.
Сковало и центр, и более отдаленные районы. Хуже всего ситуация на улице Попова.
Также стоит Комсомольский проспект от улицы Пушкина до Ленина. Там еще устраняют последствия ночного ДТП. Тесно на шоссе Космонавтов.
Большие проблемы у автомобилистов на улице Героев Хасана и Куйбышева в сторону центра. Также стоит Чкаловская дамба.
ИСТОЧНИК KP.RU