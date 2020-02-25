Жительницу Прикамья приговорили к 2 годам 6 месяцам за заявление об изнасиловании
К реальному сроку приговорил Чердынский районный суд Пермского края 37-летнюю местную жительницу за заведомо ложный донос.
Осенью прошлого года она подала в полицию заявление о том, что над ней надругались. Следователи начали разбираться в этой истории и пришли к выводу, что она оговорила ни в чем не повинных людей. И что сделала это, чтобы ввести в заблуждение близкого человека.
- В сентябре прошлого года она сообщила в правоохранительные органы о том, что стала жертвой особо тяжкого преступления, касающегося половой неприкосновенности, - сообщили в краевой прокуратуре. - Но факт совершения в отношении нее противоправных деяний не подтвердился. Выяснилось, что версию произошедшего женщина придумала для оправдания своего образа жизни перед родственниками.
Клеветницу взяли под стражу в зале суда - судья приговорил ее к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU