Жительницу Прикамья приговорили к 2 годам 6 месяцам за заявление об изнасиловании

25 Февр. 2020 2020-02-25T19:45:09+03:00

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К реальному сроку приговорил Чердынский районный суд Пермского края 37-летнюю местную жительницу за заведомо ложный донос.

Осенью прошлого года она подала в полицию заявление о том, что над ней надругались. Следователи начали разбираться в этой истории и пришли к выводу, что она оговорила ни в чем не повинных людей. И что сделала это, чтобы ввести в заблуждение близкого человека.

- В сентябре прошлого года она сообщила в правоохранительные органы о том, что стала жертвой особо тяжкого преступления, касающегося половой неприкосновенности, - сообщили в краевой прокуратуре. - Но факт совершения в отношении нее противоправных деяний не подтвердился. Выяснилось, что версию произошедшего женщина придумала для оправдания своего образа жизни перед родственниками.

Клеветницу взяли под стражу в зале суда - судья приговорил ее к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU