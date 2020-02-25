2020-02-25T17:23:25+03:00
Происшествия

В Прикамье за праздники в ДТП погибли 5 человек

Двое детей травмированы
Андрей МАТЛИН
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Праздники для госавтоинспекторов получились напряженными.Праздники для госавтоинспекторов получились напряженными.Фото: Василий Вахрин
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В краевой ГИБДД подвели печальную статистику по дорожно-транспортным происшествиям, произошедшим за три выходных дня.

- С 21 по 24 февраля на дорогах Прикамья произошло 201 дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в Госавтоинспекции. - В 22 авариях 5 человек погибли, 31 участник получил травмы различной степени тяжести, среди которых двое детей.

В выходные дни автоинспекторы пресекли более 15 тысяч правонарушений. Они выявили 170 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 110 водителей нарушили требования к перевозке детей, более 125 человек привлечены за выезд на полосу встречного движения, автомобилей, более 320 – не предоставили преимущества в движении пешеходам, 314 владельцам машин пришлось снять тонировку со своих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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