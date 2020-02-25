2020-02-25T15:55:31+03:00
Общество

Крематорий в Перми должны построить до конца 2022 года

Заканчивать его строительство будут за счёт городского бюджета
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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В рамках «депутатского часа» на заседании Пермской городской думы депутаты заслушали вопрос о том, как в Перми развивается предоставление ритуальных услуг. Ранее депутаты критиковали представителей администрации за затягивание достройки в краевом центре крематория.

Заместитель главы города Анатолий Дашкевич сообщил, что желающих достроить замороженный недостроенный крематорий на кладбище «Восточное» в рамках концессии не нашлось. Поэтому было принято решение реанимировать этот долгострой за бюджетный счёт.

- Проектные работы по завершению этого объекта на улице Сылвенская, 15 должны быть закончены до конца этого года, затем в течение двух лет он будет достраиваться. Крематорий в Перми должен появиться до конца 2022 года, - пообещал он.

Предполагается, что пермский крематорий сможет обеспечить до 5 тысяч захоронений в год, в двухэтажном здании будут расположены большой и малый ритуальные залы, в которых одновременно могут проститься с усопшими до 150 человек.

Депутаты предложили представителю администрации проконтролировать содержание и реконструкцию существующих кладбищ – в прошлом году во время паводка вода залила один из кварталов на Северном кладбище в Перми. Анатолий Дашкевич пообещал, что больше этого не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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